Сеул, 18 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Военные Южной Кореи и США приступили 18 апреля к совместным командно-штабным учениям. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Al-sharq.com Учения ВС США и Республики Корея

По их словам, учения с компьютерным моделированием продлятся по 28 апреля.

Известно, что учения не будут включать никаких полевых маневров.

Как отметили в Объединённом комитете начальников штабов, учения повысят совместные оперативные возможности южнокорейских и американских войск и помогут укрепить взаимную оборону союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе военные США и Южной Кореи провели учения по антикризисному «предвоенному» управлению.