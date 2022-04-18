Ростов-на-Дону, 18 апреля 2022, 14:42 — REGNUM В Ростове-на-Дону возникло множество проблем с запуском общественных туалетов, на покупку которых в 2021 году было потрачено около 30 млн рублей. Теперь власти согласуют стоимость посещения уборных.
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«В настоящее время нормативная документация по утверждению размера платы за пользование уличными туалетами находится на стадии согласования», — цитирует портал 1rnd. ru представителя городской администрации.
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ИА REGNUM сообщало, что туалеты, оснащённые по последнему слову техники и даже камерами видеонаблюдения, были приобретены в конце лета 2021 года. Сначала подрядчик сорвал срок поставки кабинок, затем долго решался вопрос о расположении уборных, велось их подключение к коммуникациям.
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