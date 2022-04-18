Вашингтон, 18 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки разделяют обеспокоенность Южной Кореи действиями КНДР, провоцирующими рост напряжённости. Реакция должна быть ответственной и решительной, заявил спецпредставитель США по КНДР Сон Ким.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Вашингтон и Сеул продолжат тесно сотрудничать, «чтобы отвечать на провокационное поведение ответственно и решительно», приводит слова американского дипломата агентство Yonhap.

Сон Ким 18 апреля встретился со своим южнокорейским коллегой Но Гю Доком. После встречи он заявил, что США и Южная Корея договорились сохранять «полную готовность к сдерживанию» Северной Кореи. Вместе с тем американский представитель призвал Пхеньян к диалогу.

Сон Ким подчеркнул, что Вашингтон готов на переговоры без предварительных условий, при этом никакой враждебности к Пхеньяну нет.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР, по данным Южной Кореи, запустила 16 апреля две ракеты со своей территории в сторону Японского моря.

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