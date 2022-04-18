Минск, 18 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В сентябре 2020 года Виталий Кузнечик и его сын Владислав скрылись от ОМОНа на территории посольства Швеции в Минске. 18 апреля 2022 года телеканал SVT сообщили, что два белоруса по-прежнему живут на территории посольства, а по их делу о прошении политического убежища до сих пор не было принято решение.

Tage Olsin МИД Швеции

«Мы все еще внутри посольства», — сказал Владислав в интервью SVT.

Спустя полтора года после того, как двое мужчин «спаслись» от ОМОНа, они все еще теснятся вдвоем в одной комнате в подвале посольства Швеции.

«Мы всегда проводили интенсивную работу по вопросу этих мужчин, как в посольстве в Минске, так и в Министерстве иностранных дел в Стокгольме. Мы будем продолжать свои усилия. Мы действуем так, как того требует ситуация, в том числе и в отношении безопасности посольства», — говорится в ответе министерства иностранных дел Швеции, поступившем в редакцию телеканала.

Отмечается, что ни глава шведской дипломатической службы Анн Линде, ни посол Швеции в Минске Кристина Йоханессон не захотели отвечать на вопрос, когда по делу двух белорусов будет принято решение.