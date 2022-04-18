Стокгольм, , 14:03 — REGNUM Министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон по-прежнему доверяет полицейским, которые борются с вандалами на улицах городов на фоне массовых беспорядков. С другой стороны, он считает, что необходимо провести расследование по факту выделения полиции больших ресурсов для охраны общественного порядка. Об этом он заявил 18 апреля в эфире телеканала SVT.

Морган Йоханссон Frankie Fouganthin

«Я испытывают больше доверие к Полиции Швеции. Понятно, что потом мы оценим, что было предпринято и как тратились ресурсы», — заявил Йоханссон.

По словам министра, сейчас трудно сказать, как долго будут продолжаться беспорядки и будет ли это происходить вообще. Он подчеркнул, что самое главное сейчас – добиться того, чтобы люди, причастные к беспорядкам и нападениям на полицию, получили по заслугам и были приговорены к наказанию.

Напомним, что последняя волна насилия прошлась по Швеции после того, как лидер правой экстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан публично сжег Коран. Ранее он это делал на территории Швеции летом 2020 года.

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