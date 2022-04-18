Алжир, 18 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Подразделения алжирской национальной народной армии провели антитеррористическую операцию в провинции Айн-Дефла. Об этом 18 апреля сообщает официальная газета Al Bilad со ссылкой на заявление министерства обороны Алжира.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По последним данным, в ходе операции была выявлена сеть укрытий боевиков группировки «Аль-Каида в странах Арабского Магриба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что в ходе рейда была ликвидирована группа террористов. Оружие и боеприпасы были захвачены военными в качестве трофея.

В министерстве обороны Алжира заявили о готовности «выслеживать преступников по всей территории страны, вплоть до их окончательной ликвидации».