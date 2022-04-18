Москва, 18 апреля 2022, 13:43 — REGNUM Правительство РФ утвердило перечень шагов по реализации концепции развития оптовых продовольственных рынков. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Nalog.ru

«Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков. Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», — сказал Мишустин.

По его словам, реализовывать поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу на 2022 год по увеличению выпуска и поставок качественных и доступных по цене продуктов питания правительство будет «в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителям в крупных городах».