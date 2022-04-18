Новосибирск, , 13:38 — REGNUM Новосибирские производители полностью обеспечивают потребность региона в большинстве базовых видов продовольствия. Об этом заявили в областном правительстве.

Сельхозпродукция

«По итогам 2021 года самообеспеченность региона зерном составила 190%, молоком – 102%, мясом свинины – 127%, яйцом – 126%, тепличными овощами – 134%, — уточнили в региональной администрации. — Недостающие объёмы по некоторым видам продуктов питания, производство которых пока не обеспечивает полностью потребности внутреннего рынка, замещаются ввозом из других субъектов России, а также зарубежных стран».

Власти отметили, что Новосибирская область является профицитным регионом по производству зерновых и масличных культур, объемы производства животноводческой продукции также позволяют с избытком удовлетворять спрос населения на базовые продукты питания.