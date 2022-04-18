Москва, 18 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Киевский режим снова продуцирует бред про события, происходящие в данный момент в Мариуполе. Об этом 18 апреля заявил политолог Владимир Корнилов, слова которого приводит RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Как отметил политолог, вначале Владимир Зеленский заявил, что уничтожение окопавшихся в Мариуполе украинских боевиков «поставит точку на любых форматах переговоров», а теперь он дает им команду обороняться до последнего.

«Далее глава киевского режима поплакался на «гуманитарный кризис» у боевиков: «Нет еды, нет воды, нет медикаментов». После чего потребовал открыть «гуманитарные коридоры» и… поставлять окопавшимся боевикам оружие! Что-то новое в тактике ведения любой войны, если осаждающие кормят, поят и снабжают оружием вооружённых людей в осаде», — сказал он.

При этом Корнилов отметил, что сложно объяснить, что именно имел ввиду Зеленский такими противоречивыми мыслями и напомнил, что ранее британская газета The Observer сообщила, что у бывшего комика есть целый штат «коллекторов его мыслей», «которые собирают весь этот бред и пытаются затем трактовать его».

«Главным толкователем Зеленского, как обычно, выступил (советник Алексей) Арестович, который радостно объявил: «Если погибнут защитники Мариуполя, Украина выходит из переговоров… А это совсем другое дело. Это Украина уже диктует условия!». Во как! То есть главная задача — не результат переговоров, а лишь возможность что-то «продиктовать»!», — добавил политолог.

Также он указал на то, что теперь, как следует из череды этих противоречивых заявлений, правила игры поменялись, так как ранее украинский лидер долго просил переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а теперь он ставит «ультиматумы».

«Теперь они объясняют своей публике: если боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут уничтожены (а другого выхода России не оставляют), то Украина «будет добивать неприятеля». Да-да, нацистов в Мариуполе уничтожает российская армия, а Арестович собирается кого-то «добивать». Главное здесь — не перепутать кого», — уточил Корнилов.

При этом политолог подчеркнул, что, когда Мариуполь будет окончательно зачищен от нежелающих сдаваться украинских нацистов, и будет продолжено наступление в Донбассе, «мы снова услышим из Киева истеричные крики о необходимости срочно сесть за стол переговоров».

«Так они и живут уже восемь лет: «от котла до котла», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому.