Москва, , 13:30 — REGNUM Правительство РФ формулирует и прорабатывает ответные меры на санкции Запада. Об этом 18 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Они формулируются и прорабатываются в правительстве, в правительственном штабе, поэтому будем ждать информацию оттуда», — сказал Песков.

Он добавил, что ответные меры будут составлены таким образом, чтобы лучше всего соответствовать российским интересам.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Песков заявил, что причин для дефолта в России нет.

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