Москва, 18 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Правительство РФ формулирует и прорабатывает ответные меры на санкции Запада. Об этом 18 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Они формулируются и прорабатываются в правительстве, в правительственном штабе, поэтому будем ждать информацию оттуда», — сказал Песков.

Он добавил, что ответные меры будут составлены таким образом, чтобы лучше всего соответствовать российским интересам.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Песков заявил, что причин для дефолта в России нет.

Читайте также: Песков заявил, что причин для объявления дефолта в России нет