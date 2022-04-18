София, 18 апреля 2022, 13:29 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил о намерении лично приветствовать 15 моряков болгарского корабля «Царевна», эвакуированных из центрального порта города Мариуполя. Об этом 18 апреля сообщает БТВ.
Согласно официальной информации, соответствующая церемония состоится в Варне (Болгария) в течение ближайших нескольких часов. Других деталей мероприятия не сообщается.
Ранее в Сочи приземлился правительственный самолет Болгарии «Сокол», которому предстоит взять на борт указанных моряков.
Напомним, накануне 14 граждан Болгарии и один гражданин Украины, являющимися членами экипажа болгарского сухогруза «Царевна», были доставлены из Мариуполя через Донецк в Российскую Федерацию.