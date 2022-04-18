Пенза, , 13:29 — REGNUM В Пензенской области в преддверии Пасхи подсчитали стоимость приготовления праздничного кулича. Расчет произведен Пензастатом на основании данных о стоимости продуктов в регионе в марте.

Пасхальный кулич Дарья Драй © ИА REGNUM

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Самым дорогим продуктом традиционной выпечки стало сливочное масло, 150 граммов которого обойдется в 102,08 рублей. Также потребуются шесть куриных яиц (44,91 руб.), 100 граммов сухофруктов (40,8 рублей), полкилограмма пшеничной муки (24,28 рублей), 250 мл молока (16,45 рублей), а также 200 граммов сахара-песка (13,57 рублей).

Выпечка двух средних пасхальных куличей обойдется жителям Пензенской области в 242,09 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области цены на продовольственные товары в марте по сравнению с февралем в среднем выросли на 6,84%.

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