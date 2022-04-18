Москва, , 13:19 — REGNUM В Кремле не хотят выносить на публику вопросы, которые обсуждаются на переговорах с Украиной. Об этом 18 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы по-прежнему не хотим выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются в ходе переговоров», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что в ходе переговоров между Россией и Украиной нет существенных продвижений.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков оценил ход переговоров России и Украины