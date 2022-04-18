Москва, , 13:10 — REGNUM Между Херсонской областью и Крымом есть ограничения, поскольку это зона проведения специальной военной операции. Об этом 18 апреля сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он ответил на вопрос журналистов о том, сняты или нет ограничения между Херсонской областью и Крымом на сотрудничество в сфере торговли.

«Разумеется, там целый набор ограничений», — сказал Песков.

По его словам, Херсонская область – зона проведения специальной военной операции России. И как регулировать в этих условиях перемещения граждан – вопрос к Министерству обороны России.