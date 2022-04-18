Москва, 18 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Специальная военная операция Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины идёт согласно намеченному плану. Об этом 18 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану», — сказал он в ответ на вопрос о реакции Москвы на заявления Владимира Зеленского по поводу переговоров с российской стороной.

При этом представитель Кремля отметил, что параллельно на экспертном уровне продолжаются контакты в ходе процесса переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае, если президент России Владимир Путин отреагирует на обращение жены украинского политика Виктора Медведчука — Оксаны Марченко — с просьбой помочь в его обмене, Кремль об этом сообщит.