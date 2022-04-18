Москва, 18 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Попытки укрепления доллара в паре с рублем 15 апреля не увенчались успехом – котировки закрылись ниже уровня 80 руб. и остаются под давлением на торгах 18 апреля. Пара расположилась в области 79,50 руб., теряя с начала сессии свыше 0,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль

«Предпосылок для укрепления российской валюты сейчас нет. Напротив, рост доллара на международной арене и общее уклонение от рисков располагают к снижению курса рубля.

Однако меры поддержки Центробанка продолжают служить опорой для «россиянина», который остановил подъем, но в то же время не уступает сопернику важные позиции.

При этом ощутимый уход пары под отметку 80 руб. сейчас маловероятен, поскольку движение в направлении 70 руб. станет сигналом для властей о дальнейшем ослаблении мер поддержки.

В этом контексте следует отметить, что с сегодняшнего числа регулятор возобновил продажу банкам наличной валюты гражданам, правда, только той, что поступила с 9 апреля.

Также не стоит забывать о предстоящем заседании Банка России, на котором с большой долей вероятности ставка будет снова понижена. Все это играет против роста курса рубля.

В ближайшей перспективе поводов для роста российской валюты тоже не будет. ЕС подготовил шестой пакет санкций, затрагивающий энергетику и банковский сектор страны.

Безусловно, рынок РФ уже не так остро реагирует на нескончаемые ограничения со стороны Запада, но дополнительный негатив как минимум подавит новые попытки роста рубля и может вернуть доллар за пределы уровня 80 рублей», — считает эксперт.

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