Москва, 18 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В случае, если президент России Владимир Путин отреагирует на обращение жены украинского политика Виктора Медведчука — Оксаны Марченко — с просьбой помочь в его обмене, Кремль об этом сообщит. Об этом 18 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В случае, если будет реакция президента (РФ), то мы об этом сообщим», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля супруга главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука — Оксана Марченко — обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в обмене ее мужа, которого ранее задержали на Украины.