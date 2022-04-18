Минск, 18 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Белоруссии по подозрению в коррупции задержаны десятки врачей. Об этом 18 апреля сообщил президент страны Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

По его словам, в республике за взятки задержаны 36 врачей, среди них – его личный врач.

Ранее белорусский лидер заявил об открытии новой страницы в отношениях с Россией. По его словам, будут сняты все запреты на участие белорусов в строительстве на закрытых ранее для них территориях.