Донецк, 18 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике в очередной раз за текущие сутки подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков. По нему выпустили восемь снарядов калибра 122 мм, сообщает 18 апреля представительство ДНР в СЦКК.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Обстрел зафиксирован в 12:20 по местному времени (совпадает с московским) по посёлку Молочное. Обстрел вёлся из населённого пункта Новолуганское.

Это пятый по счёту обстрел Горловки с начала суток. В 08:45 по посёлку шахты имени Гагарина было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Затем украинские силовики в 09:30, 09:50 и 10:10 обстреляли посёлок шахты имени Изотова. По нему выпустили соответственно 15 мин калибра 120 мм, четыре снаряда калибра 122 мм и пять мин калибра 120 мм.

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