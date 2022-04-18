Москва, 18 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Волонтёры штаба #МыВместе в составе гуманитарной колонны МЧС России доставили в Донбасс генераторы и семена для фермеров и садоводов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного фронта 18 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

В общей сложности доставлено более 400 тонн гуманитарной помощи. Продукты питания, предметы первой необходимости собраны силами жителей разных регионов России. Автоколонны прибыли на склад распределительного центра гуманитарной помощи Народного фронта в Луганске.

«В ЛНР мы сегодня доставили порядка 250 тонн продовольствия. Спасибо МЧС, которое помогает с доставкой на территорию республик Донбасса. И спасибо федерации бокса России, которая помогла собрать очень серьёзные объёмы гуманитарной помощи. Груз переформировали таким образом, чтобы можно было максимально быстро развозить по территориям, где помощь наиболее необходима. Мы стараемся максимально быстро организовывать эту логистику. Очень важно слышать потребности. Сказали, что нужны генераторы — мы привезли. Кому-то нужна пленка окна закрыть, значит, будет пленка. Кому-то нужно картошку посадить, поможем и с картошкой», — подчеркнул руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Волонтёры передали от фонда помощи детям Донбасса два генератора Краснодонскому областному детскому дому-интернату и Ровеньковскому детскому дому-интернату, где проживают дети с ограниченными возможностями здоровья. Мирному населению Славяносербского района переданы продуктовые наборы, картофель для посева и около 600 кг семян.

«Мы убеждаемся в том, что мы не одни. Что помощь [из России] придёт всегда вовремя. Поддержка Народного фронта отличается тем, что они работают здесь на постоянной основе, изучают потребности людей. Привозится именно та гуманитарная помощь, которая может локализовать какую-то проблему. Они работают постоянно, взвешенно, адресно по каждому населенному пункту, что для нас очень ценно», — сказала советник главы ЛНР Марина Филиппова.

Часть колонны с гуманитарным грузом отправилась в Донецкую Народную Республику. 50 тонн продовольствия доставят в Мариуполь.