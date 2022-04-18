Донецк, 18 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли удар с применением установки «Град» по Петровскому району Донецка. Об этом 18 сообщили апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня «Град»

В 12:00 с украинских позиций в Георгиевке был обстрелян Петровский район Донецка. По городу из установки «Град» выпущено 20 ракет.

Как сообщалоИА REGNUM, утром Петровский район Донецка был обстрелян из Красногоровки.