Канберра, , 12:26 — REGNUM 18 апреля министр обороны Австралии Питер Даттон признал тот факт, что переговоры с французской стороной по поводу компенсации после несостоявшейся постройки подводных лодок затянутся. Об этом сообщила радиостанция ABC.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что в сентябре 2021 года правительство Австралии под руководством премьер-министра Скотта Моррисона объявило, что оно разорвало контракт с французской компанией Naval Group в пользу получения атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS.

Чиновники австралийского министерства обороны надеялись завершить переговоры о выплате компенсации Франции до конца текущего финансового года.

Однако министр обороны Питер Даттон, который совершил поездку в Аделаиду, чтобы объявить о временных мерах для поддержания подводных лодок типа «Коллинз», заявил, что не верит, что выплата французам произойдет в этом году.

«Это уже будет после выборов, на это уйдет некоторое время», — признался Даттон.