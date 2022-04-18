Канберра, 18 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Сенатор Энн Растон назвала комментарии выдвинувшейся по австралийскому округу Уорринга Кэтрин Дивес о трансгендерах «абсолютно неприемлемыми», но отказалась от попыток отстранить кандидата от участия в нынешней избирательной кампании. Об этом 18 апреля сообщил телеканал Nine News.

Marcin n; Fry1989 Гей-Австралия

Напомним, что к заявлениям Энн Растон приковано большое внимание, так как премьер-министр Австралии Скотт Моррисон публично объявил, что она станет следующим министром здравоохранения страны и заменит уходящего в отставку Грега Ханта.

Ранее кандидат по округу Уорринга Кэтрин Дэвис писала посты на странице в социальных сетях, где говорила, что намерена добиваться запрета для женщин-трансгендеров принимать участие в спортивных соревнованиях и сравнила свою борьбу за введение данного правила с выступлением против Холокоста.

В свою очередь Растон сказала, что она выступает резко против данных утверждений, но добавила, что Либеральная партия «представляет собой обширное сообщество, где разные люди имеют право на свои разные точки зрения».