* талибов — запрещённая в России организация

Исламабад, , 11:53 — REGNUM Исламабад предупредил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана, чтобы они прекратили предоставлять убежище пакистанским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), иначе напряжённость в отношениях между Афганистаном и Пакистаном будет усиливаться.

Боевики Newsru.co.il

Газета Washington Post сообщила 17 апреля, что предупреждение было сделано после авиаударов по афганским провинциям Хост и Кунар.

По сообщению издания, Пакистан до сих пор отказывался комментировать обвинения Афганистана в авиаударах, но вместо этого обвинил афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том, что они ничего не делают для прекращения нападений пакистанской оппозиции. Washington Post утверждает, что тон заявления министерства иностранных дел Пакистана был необычайно резким.

«Террористы безнаказанно используют афганскую территорию для осуществления своей деятельности против Пакистана», — говорится в заявлении МИД Пакистана.

Ранее пакистанское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Афганистана (дипломата талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) в Исламабаде и выразило протест против предоставления убежища пакистанским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Предупреждение прозвучало после того, как более 30 человек погибли в результате атаки пакистанской авиации на востоке Афганистана.

Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид предупредил после нападения на Пакистан: »Не испытывайте терпение афганцев в этом отношении и не повторяйте эту ошибку снова. Иначе для вас будут иметь место серьёзные последствия».

Пакистан всегда был надёжным сторонником талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и содействовал контактами движения с мировым сообществом с момента падения республики.