Вашингтон, 18 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден лишился поддержки молодого поколения. Об этом 18 апреля сообщает телеканал CNN.

Gage Skidmore Джо Байден

СМИ приводит результаты исследования Института Гэллапа, по которому в первые полгода прихода к власти Байдена поддерживали шесть из десяти представителей поколения Z. Сейчас рейтинг упал до 39%. У поколения Y рейтинг упал с 60% до 41%.

Поколением Z в США называют молодых людей 1997–2004 годов рождения, поколением Y — 1981–1996 годов рождения.