Москва, 18 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. К концу 2022 года российский рынок говядины начнет лихорадить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко.

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«Цена на говядину в РФ формируется из четырех типов поставок, — рассказал он. — Первая – это поставки в полутушах (17%) в охлаждённом или замороженном виде. Преимущественно из Белоруссии. Но на сегодняшний день белорусы полностью ввели эмбарго на вывоз своего мяса. Вторая – поставки в виде живого скота, доставляемого водным транспортом из других стран (13%). Но и тут ситуация полной неопределенности. У одного из основных экспортеров идут проверки, по официальным данным, из-за чрезмерного завышения цен на мясо. Да и морское сообщение полностью контролируются США и ЕС, а как мы знаем, проблем с логистикой они устроили нам немало. Так или иначе, США и ЕС сделают все, чтобы устроить нам продуктовое эмбарго. Об этом они уже не раз открыто заявляли».

Третий тип поставок, о котором рассказал эксперт, — из туш откормочных животных.

«Цена на такое животное с января по апрель выросла с 190 рублей за 1 килограмм живого животного до 230 рублей. А это уже 18% за четыре месяца! Четвертый тип – из туш выбракованных коров мясного или молочного направления. Но и тут цена растет слишком быстро. В январе коровы покупались по цене 100 рублей за 1 килограмм живой массы, а уже сейчас меньше, чем за 150 рублей, не купить. А это 50% роста за четыре месяца. Итого к концу года рынок российской говядины, конечно, начнет лихорадить. Рост будет немаленький, не 20% по итогу года, а, думаю, все 40%», — сказал Ермоленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что внутренний рынок РФ исчерпал потенциал роста цен на многие виды мяса и мясных продуктов.