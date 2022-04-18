Цхинвал, , 11:27 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил новым министром обороны республики Владимира Пухаева. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба главы государства.

Флаг Южной Осетии

Предыдущего военного министра Ибрагима Гассеева Бибилов отправил отставку в феврале. Это решение он принял после того, как министр стал кандидатом в выборах президента. В последствии ЦИК республики отказал Гассееву в регистрации.

До назначения Пухаева министерство обороны временно возглавлял заместитель министра обороны Виктор Федоров.

Напомним, первый тур выборов президента Южной Осетии прошёл 10 апреля. Представляющий оппозицию Алан Гаглоев набрал больше всего голосов — 36,9%. Бибилов занял второе место, получив 33,5%. Второй тур назначен на 28 апреля.