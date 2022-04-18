Донецк, 18 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщает 18 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10:35 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка – н. п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

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