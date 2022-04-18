Белгородские власти комплексно поддержат семьи погибших военных
Белгород, 18 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. С семьями военнослужащих, которые участвовали в спецоперации России на Украине и погибли, встретился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Для родственников подготовили комплекс мер поддержки, сообщил 18 апреля глава региона в телеграм-канале.
Губернатор отметил, что власти разработают на областном уровне системные меры внимания, поддержки семей и героизации погибших военнослужащих. При этом не должны быть забыты и военные, которые принимали участие в боевых действиях в Чечне, в Сирии и других горячих точках.
В образовательных учреждениях необходимо оборудовать выставочные экспозиции о героях и их подвигах, где должны проводиться уроки «Мужества» в память о погибших военных.
Для семей погибших в ходе спецоперации военнослужащих регион установил единовременную выплату в размере трёх миллионов рублей.
Весь пакет мер поддержки предложено систематизировать уже к 1 мая 2022 года.