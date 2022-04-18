Новосибирск, , 11:03 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 18 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 690 пациентов, в том числе девять детей. Днём ранее в стационарах находились 689 пациентов, в том числе семь детей. Это следует из данных оперативного штаба региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 152 новых носителя коронавируса. За это же время 280 человек выписаны с выздоровлением, десять пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 254 694 случая заражения коронавирусом, 247 222 пациента полностью выздоровели, умерли 5557 человек, в реанимации находятся 109 человек, на ИВЛ – 17 пациентов.