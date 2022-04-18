Новосибирск, 18 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 18 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 690 пациентов, в том числе девять детей. Днём ранее в стационарах находились 689 пациентов, в том числе семь детей. Это следует из данных оперативного штаба региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 152 новых носителя коронавируса. За это же время 280 человек выписаны с выздоровлением, десять пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 254 694 случая заражения коронавирусом, 247 222 пациента полностью выздоровели, умерли 5557 человек, в реанимации находятся 109 человек, на ИВЛ – 17 пациентов.