Мариуполь, ДНР, 18 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Военный хлебозавод Минобороны РФ запущен в посёлке Маркино Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны РФ Хлебозавод МО РФ в Маркино

Указанный хлебозавод обеспечит своей продукцией жителей Мариуполя, в котором продолжается зачистка территории завода «Азовсталь» от киевских боевиков.

Минобороны РФ Хлебозавод МО РФ в Маркино

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики за прошедшую ночь ликвидировали восемь украинских беспилотников.