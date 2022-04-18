Москва, 18 апреля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Российская артиллерия за ночь нанесла удары по 315 объектам ВСУ, заявил 18 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

«Российские артиллерийские подразделения в течение ночи нанесли удары по 315 объектам украинских войск», — сказал он на брифинге.

По его словам, были поражены 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс «ОСА-АКМ», а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.