Москва, 18 апреля 2022, 10:35 — REGNUM Авиация ВКС России за сутки уничтожила восемь украинских танков и других бронемашин, заявил 18 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.