Москва, 18 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Авиация ВКС России за сутки уничтожила восемь украинских танков и других бронемашин, заявил 18 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российская авиация

«Армейской авиацией уничтожено 8 танков и других боевых бронированных машин, а также до роты живой силы противника в районах Пашково, Веселое и Ильичевка», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.