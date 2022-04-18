Ереван, 18 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Участники войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Нвер Киракосян и Артур Авакян вышли 18 апреля на площадь Свободы в Ереване и объявили голодовку. Об этом они сообщили в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Целью голодовки является привлечение внимания представителей нашего поколения к ситуации, возникшей вокруг Арцаха, и направление к выполнению конкретных практических шагов», — написал Киракосян.

Оба протестующих присоединились к членам оппозиционной партии «Родина». Они 17 апреля на площади Свободы начали бессрочную сидячую акцию протеста. Активисты выступают против политики властей Армении в отношении Нагорного Карабаха.

Стоит отметить, что протесты в Ереване начались после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте. Он сказал, что международные партнёры давят на армянское правительство и заявляют, что Армения может остаться единственной страной, которая не признаёт территориальную целостность Азербайджана. Пашинян добавил, что в мире есть много стран, жители которых считают государственную границу справедливой.