Ханой, 18 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. На севере Вьетнама обезвредили авиабомбу весом 300 кг, которая осталась со времен войны в Индокитае в середине прошлого века. Об этом 18 апреля сообщает газета «Зан чи».

Американцы сбрасывают фосфорные бомбы на позиции Вьетконга. 1966

Отмечается, что снаряд был найден во время проведения работ по ремонту моста в северной провинции Шонла.

Специалисты определили, что авиабомба была сброшена французской авиацией во время войны Сопротивления, продолжавшейся с 1946 по 1954 год.

Прибывшие на место саперы вывезли снаряд со стройплощадки и обезвредили.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года сапёры Международного противоминного центра Вооружённых Сил России обнаружили в районе аэродрома Тхонгхайхин в провинции Сиенгхуанг в Лаосе более 580 различных взрывоопасных предметов.

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