Во Вьетнаме обезвредили 300-килограммовую авиабомбу
Ханой, 18 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. На севере Вьетнама обезвредили авиабомбу весом 300 кг, которая осталась со времен войны в Индокитае в середине прошлого века. Об этом 18 апреля сообщает газета «Зан чи».
Отмечается, что снаряд был найден во время проведения работ по ремонту моста в северной провинции Шонла.
Специалисты определили, что авиабомба была сброшена французской авиацией во время войны Сопротивления, продолжавшейся с 1946 по 1954 год.
Прибывшие на место саперы вывезли снаряд со стройплощадки и обезвредили.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года сапёры Международного противоминного центра Вооружённых Сил России обнаружили в районе аэродрома Тхонгхайхин в провинции Сиенгхуанг в Лаосе более 580 различных взрывоопасных предметов.
Читайте также: Российские сапёры обезвредили в Лаосе более 580 бомб и снарядов