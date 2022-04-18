Донецк, , 10:07 — REGNUM Киевские боевики произвели артиллерийский обстрел Озеряновки и Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что оба обстрела указанных населенных пунктов со стороны украинских вооруженных формирований были зафиксированы в 09:50 (совпадает с мск) и в ходе них было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм по Озеряновке и четыре снаряда калибра 122 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков побывал в Донбассе и передал руководству республики гуманитарную помощь для пострадавших от военных действий жителей ДНР.