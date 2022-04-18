Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Пять стран посетит группа американских законодателей, чтобы заручиться поддержкой в отношении Украины, в том числе — убедить местные власти присоединиться к «изоляции» России. Об этом сообщает газета The Hill.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, в совместном заявлении делегатов говорится о намерении встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать о возможностях для дальнейшей поддержки Киева и союзников по НАТО.

Также запланированы переговоры с «рядом ключевых иностранных лидеров» в Польше, ОАЭ, Индии, Непале и Германии. Их цель — укрепление связей «в этот период повышенной глобальной напряжённости».

В Вашингтоне полагают, что власти этих стран в достаточной степени не поддерживают идею Запада об «изоляции» России.

Турне продлится девять дней. В поездку отправятся сенаторы Марк Келли (штат Аризона), Кирстен Гиллибранд (штат Нью-Йорк), Кори Букер (штат Нью-Джерси), Эд Марки (штат Массачусетс), а также член палаты представителей Мондэр Джонс (штат Нью-Йорк).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на скорый визит в страну американского лидера Джо Байдена.

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