Тбилиси, 18 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Представители киевского режима не потребовали от Тбилиси введения санкций против России. Об этом вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе в эфире грузинского «Общественного телевидения».

Арчил Талаквадзе

«Украинская сторона не предъявила никаких категорических требований или условий касательно санкций по той простой причине, что Грузия также является частью всех основных международных санкций», — сказал депутат.

По его словам, грузинская делегация привела депутатам Верховной рады Украины свои аргументы в отношении антироссийских санкций. Там поняли позицию Тбилиси. Талаквадзе также заявил, что поездка грузинских депутатов в Киев должна была выразить поддержку этому режиму.

Стоит отметить, ранее в правительстве Грузии заявили, что Тбилиси не будет вводить санкции против России за начало спецоперации по денацификации Украины. Грузинская оппозиция провела ряд акций протеста, требуя от властей активной поддержки киевского режима. На прошлой неделе в Киев отправилась делегация депутатов парламента Грузии из членов правящей партии и оппозиционных политиков.