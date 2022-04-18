Сеул, , 09:29 — REGNUM 18 апреля в Южной Корее заявили об объединении оппозиционной партии «Сила народа» и Народной партии. Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, представители партий одобрили слияние на заседаниях своих высших советов.

Напомним, что объединение двух партий было частью договорённостей, достигнутых между представителем партии «Сила народа» Юн Сок Ёлем и лидером Народной партии Ан Чхоль Су.

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Известно, что объединённая партия сохранит название «Сила народа».