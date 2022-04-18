Сеул, 18 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. 18 апреля в Южной Корее заявили об объединении оппозиционной партии «Сила народа» и Народной партии. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, представители партий одобрили слияние на заседаниях своих высших советов.

Напомним, что объединение двух партий было частью договорённостей, достигнутых между представителем партии «Сила народа» Юн Сок Ёлем и лидером Народной партии Ан Чхоль Су.

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Известно, что объединённая партия сохранит название «Сила народа».