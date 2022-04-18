Горловка, ДНР, 18 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республики (ДНР) из артиллерийских орудий. Об этом 18 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:45 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

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