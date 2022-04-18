Пенза, , 10:02 — REGNUM Представители от Пензенской области в Совете Федерации отчитались о доходах за 2021 год. Сведения об этом появились на сайте верхней палаты российского парламента.

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Так, представитель от законодательного органа государственной власти Пензенской области Юлия Лазуткина (наделена полномочиями в конце апреля 2021 года) за прошлый год задекларировала 7 млн 630 тыс. 166 рублей. В декларации фигурируют два несовершеннолетних ребенка, один из которых в 2021 году заработал 12 млн 755 тыс. 78 рублей. Кроме этого, Лазуткина является владелицей трех квартир площадью 135,6 кв. метров, 80,1, а также 47 кв. метров и автомобиля ГАЗ-21УС.

Николай Кондратюк, который наделен полномочиями спикера в декабре 2021 года (представляет Пензенскую область от исполнительного органа государственной власти), отчитался о доходах в размере 42 млн 240 тыс. 554 рублей. Недвижимости в его собственности нет (указана только квартира в пользовании). На спикера зарегистрированы две единицы автотранспорта — ЗИЛ-41 047 (автомобиль представительского класса с кузовом типа лимузин) и Toyota Land Cruiser. Супруга в декларации не указана.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации РФ от Камчатки Валерий Пономарев за 2021 год задекларировал доход в сумме 4 216 966 735 рублей.

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