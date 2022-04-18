Петропавловск-Камчатский, , 02:28 — REGNUM Член Совета Федерации РФ от Камчатки Валерий Пономарев за 2021 год задекларировал доход в сумме 4 216 966 735 рублей, сообщается на сайте СФ.

Пономарев Валерий Андреевич Council.gov.ru

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Сенатор стал зарабатывать больше на 35 млн рублей.

Супруга Пономарева отчиталась о доходе в сумме 5 781 664 рубля.

В собственности у сенатора две квартиры площадью 150 и 179 кв. метра, четыре машиноместа и три нежилых помещения. Пономарёв владеет тремя машинами — Бентли Арнаж, ГАЗ 21 и Феррари F430.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Камчатки Валерий Пономарев за 2020 год существенно увеличил собственные доходы — он задекларировал 4 181 773 260 рублей, годом ранее его доход составил почти 2 млрд 767 млн рублей