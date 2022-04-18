Севилья, Испания, 18 апреля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Севильей» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Global Panorama Эмблема мадридского «Реала»

В первом тайме футболисты «Севильи» забили два гола, отличились полузащитники Иван Ракитич и Эрик Ламела.

«Реал» во втором тайме смог не только отыграться, но и вырвать победу. Голы забили нападающий Родриго, защитник Начо и форвард Карим Бензема.

На сегодняшний день «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании, в активе команды 75 очков. «Севилья» идёт на третьем месте с 60 очками.

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