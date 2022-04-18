Донецк, 18 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли с применением артиллерии Кировский район Донецка. Об этом 18 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 08:25 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено два снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров посмеялся над словами президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина собирается воевать с Россией хоть десять лет.