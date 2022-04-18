Грозный, 18 апреля 2022, 08:39 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров посмеялся над словами президента РФ Владимира Зеленского о том, что Украина собирается воевать с Россией хоть десять лет.
Напомним, в интервью телеканалу CNN Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отдавать «свои территории». Вооруженные силы страны могут сражаться за них с Россией «и десять лет».
Кадыров, комментируя это высказывание, назвал президента Украины шизофреником и посоветовал ему ехать к президенту США Джо Байдену.
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