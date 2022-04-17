Киев, , 19:20 — REGNUM Украина, которая не готова отдать «свои территории», может «сражаться» с Россией и несколько лет. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN президент страны Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что вооруженные силы Украины, в случае необходимости, могут сражаться с РФ «и 10 лет».

При этом Зеленский отметил, что Киев готов к переговорам с Россией, которые должны проводиться «не на основании российского ультиматума».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Целью операции, отметил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.